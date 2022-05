Draghi, il discorso a Washington: «La Russia non è più Golia. Tutti facciano sforzo per il dialogo, anche gli Usa»

Mario Draghi da Washington dopo l'incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Joe Biden sull'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia: «Abbiamo stabilito che occorre continuare a sostenere l'Ucraina e a fare pressione su Mosca ma anche cominciare a chiedersi come si costruisce la pace. Il percorso negoziale è molto difficile, ma il primo passo è come costruire questo percorso negoziale: deve essere una pace che vuole l'Ucraina, non una pace imposta», ha detto il premier ospite dell'ambasciata italiana.

L'incontro fra Mario Draghi e Joe Biden

«L'incontro è andato molto bene, Biden ha ringraziato l'Italia come partner forte, alleato affidabile, interlocutore, credibile e io l'ho ringraziato per il ruolo di leadership in questa crisi e la grande collaborazione che c'è stata con tutti gli alleati».

Il prezzo del gas

«Ho anche ricordato a Biden il tema della possibilità di mettere un tetto al prezzo del gas, ipotesi accolta con favore, anche se l'amministrazione Usa sta riflettendo più su un tetto al prezzo petrolio che su gas, si è deciso che ne riparleremo presto insieme».

L'inflazione

«L'inflazione è un problema gravissimo negli Usa. E gravissimo anche in Europa. È un problema - ha osservato Draghi - molto sentito dagli Usa e la Fed sta aumentando i tassi celermente, come peraltro necessario dato il livello di surriscaldamento dell'economia americana»

«In Europa l'attività economica ha ancora molti margini per crescere, il passo di normalizzazione della politica monetaria sarà necessariamente diverso rispetto a quanto fatto in Usa».

«A Biden ho presentato e descritto anche l'esigenza di prendere decisioni e provvedimenti per affrontare il problema dei prezzi dell'energia, che è iniziato prima della guerra e poi si è acuito. La cosa fondamentale è che si è venuta ad aggravare un anno e mezzo prima della guerra. È una situazione che va affrontata insieme, l'Italia è molto attiva nel diminuire la dipendenza da gas. Ho ricordato a Biden il tema della possibilità di introdurre un tetto a prezzo del gas, ipotesi accolta con favore anche se l'amministrazione Usa sta riflettendo più su un tetto al prezzo del petrolio che del gas, si è deciso che ne riparleremo presto insieme».

Il prezzo del grano

«Con Biden abbiamo condiviso l'esigenza di sbloccare i porti ma occorerà la collaborazione di tutte le parti. Insistere perchè si crei questo tavolo di pace significa che i contatti devono essere riavviati a tutti i livelli, bisogna essere capaci non di dimenticare, perchè ciò è impossibile, ma di guardare al futuro», la risposta di Draghi a una domanda se nell'incontro con Biden si sia ipotizzata una chiamata dello stesso Biden a Putin per lo sblocco del grano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 18:57

