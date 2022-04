Mario Draghi guarito dal Covid: il presidente del Consiglio oggi torna a Palazzo Chigi

Mario Draghi è guarito dal Covid. L'ultimo tampone del presidente del Consiglio è negativo.

Draghi guarito dal Covid, ritorno a Roma

Palazzo Chigi fa sapere che il capo del Governo, dopo essersi negativizzato, ha già lasciato la sua casa di Città della Pieve (Perugia), dove era in isolamento, per tornare a Roma e riprendere tutti gli impegni istituzionali e politici in presenza.

Draghi guarito dal Covid, l'arrivo a Palazzo Chigi

Il premier Mario Draghi, risultato negativo al Covid, è arrivato poco prima delle 11.30 a Palazzo Chigi, dove ha ripreso il suo lavoro in presenza, dopo aver lavorato nei giorni scorsi da remoto, dalla residenza umbra di Città della Pieve. Oggi sono in programma una serie di riunioni, a partire dall'incontro di aggiornamento con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Al centro del lavoro del presidente del Consiglio, il decreto sugli aiuti alle imprese e alle famiglie e il pacchetto energia, che saranno oggetto del Cdm di domani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Aprile 2022, 12:31

