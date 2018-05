Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

continua ad indagare sul caso diil proprietario di una fonderia scomparsi nel nulla all'interno della sua fabbrica ormai diversi anni fa. Il figlio Giuseppe racconta cosa è successo quella sera e dei sospetti che si sono subito creati in famiglia, visto che da qualche tempo i rapporti con lo zio e i cugini erano diventati molto testi.Giuseppe spiega che poco prima della scomparsa il padre lo ha chiamato, ma lui non ha risposto e quando lo ha richiamato il telefono era spento. Qualche ora dopo la madre gli dà notizia della scomparsa e Giuseppe va alla fonderia a cercare il padre, trova la macchina, ma non lo trova e la sera stessa, raggiunto da tutti i familiari, analizzano le telecamere notando strani movimenti della macchina di Giacomo, nipote di Mario, sospettato dell'omicidio.Chi l'ha visto rivela però che ad uccidere, presumibilmente Mario, potrebbero essere stati dei colpi di pistola. Durante le prime indagini la polizia avrebbe ritrovato diversi bossoli di pallottole e la testimonianza di un operaio afferma di aver visto i nippti di Mario, Alex e Giacomo, buttare delle pistole nel forno della fonderia. Il mistero si infittisce, ma purtroppo ancora non si ha chiarezza su cosa sia accaduto quella sera.