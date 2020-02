Mario Balotelli e l'incontro amoroso con la 16enne vicentina: scatta il sexy ricatto. Ragazza nei guai

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Febbraio 2020, 10:12

Rischia il processo per tentata estorsione: una ragazza vicentina avrebbeproprio il famoso calciatore ex Nazionale, Inter e Milan e oggi al Brescia. Lo scrive Il Giornale di Vicenza, spiegando che la ragazza, all'epoca dei fatti, aveva tra i 16 e i 17 anni. Super Mario però non sarebbe caduto nella trappola e avrebbe subito sporto denuncia ai carabinieri.Ma perché la ragazzina avrebbe ricattato Balotelli? Ebbene, la giovane avrebbe avuto un incontro amoroso con il calciatore, facendogli credere di essere maggiorenne, rivelandogli solo dopo la sua vera età e chiedendogli 100mila euro, in caso di rifiuto della somma lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. E, come se non bastasse, l'avvocato della ragazza avrebbe perfino contattato un settimanale per vendere la notizia.