Mamma morta al nono mese di gravidanza, Marina riposerà abbracciata al suo bambino. Marina Lorenzon è morta assieme al suo bimbo al nono mese di gravidanza. «Non ci credo, aspetto che si risvegli» dice il compagno: «Io e Marina vivevamo in simbiosi, non so darmi pace».

Un aneurisma sembra aver provocato il decesso della donna di 38 anni e del bimbo che portava in grembo a San Biagio di Callalta tra Venezia e Treviso.

L'autopsia ha confermato la diagnosi: Marina Lorenzon è morta a causa della rottura di un aneurisma congenito. Quanto supposto sin dall'inizio dai medici è stato appurato dall'esame autoptico. Ora si attende di sapere quando verranno programmati i funerali della mamma 38enne di San Biagio di Callalta, morta martedì scorso improvvisamente al termine del corso prenatale. Il parroco Don Devid Berton ha subito cercato di offrire conforto spirituale e di agevolare la famiglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Dicembre 2020, 14:38

