Marika Curcio, a 20 anni è la più giovane capotreno Eav: a fine mese su Circumvesuviana o Cumana. «Un sogno fin da bambina»

Divisa e fischietto per Marika Curcio che diventa la più giovane capotreno EAV prossimamente su Circumvesuviana o Cumana. A darne notizia è proprio l'Ente Autonomo Volturno (EAV) con la pubblicazione dei primi 23 nomi del concorso pubblico che vede la ventenne napoletana vincitrice di questa posizione lavorativa.

Marika Curcio si è duramente impegnata per raggiungere un sogno che aveva sin da bambina. Secondo quanto dichiarato a la Repubblica, Marika sta frequentando il corso di formazione che terminerà il 25 maggio e che darà il via ufficialmente all'inizio della suo incarico come capotreno EAV.

Il sogno di Marika Curcio

Circumvesuviana e Cumana rappresentano treni di natura complessa. Noti, infatti, sono i fatti di cronaca relativi alla professione del capotreno in contesti e realtà come quelli relativi a grandi città come Napoli.

Marika Curcio ha deciso di partecipare al bando perché, compiuti i 20 anni e neopatentata, si è resa conto di avere i requisiti per superare il concorso che avrebbe realizzato il suo sogno di quando era bambina: lavorare come capotreno.

Essere donna e poco più che maggiorenne non le faciliterà il compito, ma come ha affermato la stessa Marika: «Tutti i lavori hanno le loro difficoltà.

Le congratulazioni della Sindaca di Sant'Antonio Abate

«Desidero fare i miei migliori auguri a Marika Curcio - ha scritto su facebook la sindaca di Sant'Antonio Abate Ilaria Abagnale - la più giovane capotreno dell'EAV. A soli 20 anni e dopo essersi diplomata al nostro liceo delle scienze umane territoriale, Marika ha vinto un concorso pubblico dagli oltre 400 partecipanti e ha dimostrato di avere le competenze e la passione necessarie per guidare il treno sulla linea vesuviana. La sua assunzione a tempo indeterminato è un grande orgoglio per il nostro paese, per tutti i giovani che cercano di costruire il loro futuro con impegno e per il nostro Istituto “E. Pascal” che continua a formare giovani preparati a superare le sfide del mondo del lavoro».

Avrà realizzato il sogno di quando era bambina, ma la speranza è che per Marika Curcio diventare capotreno non si trasformi in un incubo ma in un lavoro denso di soddisfazioni.

