Migliaia di rane invadono la strada: allarme e paura per lo strano fenomeno

MARIGLIANO. Migliaia di piccole rane invadono via Ponte dei Cani. Si arrampicano vicino ai muri delle abitazioni e attraversano anche la carreggiata. Vanno da un lato all’altro della strada. Lo strano fenomeno si è verificato in una zona umida dove ogni tanto si vedeva qualche rana, ma mai così numerose. La gente del posto parla di milioni di rane. Si tratta di un tappeto di anfibi che si muove sul marciapiede e lungo i muretti di cinta. Alcune persone se le sono ritrovate in casa e nel giardino delle proprie abitazioni. Provengono da uno scavo di un terreno che si trova nei pressi delle case e di un distributore di benzina. Sono state allertate anche le autorità locali.I bambini hanno paura, la gente è preoccupata: chiede che le rane vengano riportate nel proprio habitat. Si sollecita l'intervento dei vigili del fuoco. La perplessità è tanta. C’è chi si preoccupa per lo stato di salute dell’ambiente, in quanto qualche anno fa, in zona furono ritrovate anche rane risultate, a seguito di uno studio effettuato, geneticamente modificate e chi valuta positivamente la cosa. Intanto però i residenti è da due giorni che a causa delle rane stanno vivendo un vero e proprio incubo. Costretti a tapparsi in casa per l’invasione che li sta tormentando.