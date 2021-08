Malessere e febbre alta: Marica muore in 5 giorni per un batterio killer FOTO

Aveva avvertito i primi sintomi domenica scorsa a Osimo nelle Marche. Malessere, febbre alta, Marica Ciavattini temeva fosse Covid ma dagli accertamenti era emersa una infezione batterica, che sembrava poter gestire senza troppi problemi. Invece nel giro di pochi giorni la situazione è degenerata, fino a quando, venerdì sera, è spirata su un letto dell’ospedale di Torrette.

Se ne è andata così, improvvisamente, ad appena 43 anni, Marica Ciavattini, conosciuta in città per essere stata per anni commerciante in centro storico.

