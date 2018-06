Auto nel canale: muore Marica, 19enne promessa della pallamano laziale. Dolore e rabbia su Facebook

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un assurdo incidente che ha gettato nello sconforto un'intera comunità. Il sorriso di, non ancora ventenne, promessa dellalaziale, si è spento per sempre. L'incidente è avvenuto intorno alle tre del mattino di sabato a Latina, in via della Striscia, in una zona rurale della città.LEGGI ANCHE ----> A uto nel canale, due giovani salvi per miracolo La Lancia Y sulla quale viaggiavano due ragazze è uscita di strada all'altezza di un ponticello ed è finita nel canale che si trova a fianco della carreggiata. La conducente, benché ferita, è uscita dall'auto e ha chiamato i soccorsi, mentre Marica Bianchi di 20 anni, non c'è stato nulla da fare. I sanitari dell'Ares 118 non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'amica è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.Marica Bianchi era una giocatrice di pallamano molto nota in provincia, così come la sua famiglia. Il padre Mauro è un imprenditore, socio della Imc Holding, specializzata nella produzione di particolari pannelli fotovoltaici. Dolore è stato riversato anche su Facebook. Decine i post di cordoglio dei tanti amici della ragazza.Anche la federazione italiana pallamano ha voluto far sentore la propria vicinanza alla famiglia. Marica aveva disputato il campionato con la Cassa rurale Pontinia, in serie A2.