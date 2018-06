Marica, giocatrice di pallamano morta a 20 anni mentre rientrava a casa

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avrebbe compiuto 20 anni a settembre Marica Bianchi, la ragazza rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Latina, attorno alle 3. Era nella macchina guidata da una sua amica della stessa età, una Ypsilon 10, che per cause ancora da accertare è uscita fuori strada e finita in un canale di bonifica pieno d'acqua. La conducente, L.A., è riuscita a salvarsi e a chiedere aiuto, ma purtroppo all'arrivo dei soccorsi Marica era già deceduta.In lutto Pontinia, la città dove Marica abitava e stava facendo rientro a casa. Annullata la manifestazione sportiva prevista per questa sera presso lo stadio comunale. Su Facebook, intanto, fioccano i messaggi di cordoglio per la scomparsa della ragazza. Sul suo profilo è comparso il messaggio che genera il social network non appena viene comunicata la morte di un utente: "Speriamo che le persone che amano Marica troveranno conforto nel visitare il suo profilo per ricordare lei e la sua vita".La ragazza, capelli ricci e tanta voglia di vivere, giocava nella Pallamano A2 Pontinia ed amava la fotografia. Nota in città e nel Capoluogo anche per il mestiere del padre Mauro, imprenditore socio della Imc Holding specializzata nella produzione di particolari pannelli fotovoltaici presentati a Latina proprio nei giorni scorsi. Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai Carabinieri di Latina Scalo, intervenuti la scorsa notte insieme al 118 e ai Vigili del Fuoco. Ancora non si conosce la data dei funerali.