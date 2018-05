Auto precipita dal viadotto: mamma Maria Stella muore con il figlio di 4 anni, grave l'altra bimba

Grave incidente questa mattina a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Una donna, Maria Stella Gravina di 32 anni e il figlio di 4 sono morti sul colpo dopo che la loro auto, una Fiat Punto, è uscita di strada mentre percorreva un viadotto a circa tre chilometri dal centro del paese. Fatale per loro il volo di circa 20-30 metri, mentre l'altra figlia, 7 anni, che si trovava in auto è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso a Palermo. Ancora da accertare le cause e la dinamica dell'incidente. Sul posto si trovano carabinieri, vigili del fuoco e 118.

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:23