Maria e Settimio si risposano a 67 anni dalle prime nozze: «Non avevamo le foto». Il motivo è incredibile

di Redazione web

Del giorno del matrimonio, nel lontano 1956, Maria di 87 anni e Settimio di 89 conservano il ricordo, ancora vivido nonostante i 67 anni trascorsi. Ma purtroppo non hanno foto da riguardare e da far vedere ai nipoti, perché quel giorno un'intensa nevicata impedì che il fotografo arrivasse per le celebrazioni. Ecco allora che questa bella coppia ha deciso di riparare a quell'imprevisto, risposandosi la prossima primavera, senza che il maltempo improvviso possa di nuovo rovinare la festa, racconta Il Gazzettino.

Matrimonio senza sesso, ma l'ex marito deve pagare gli alimenti: «Lei sta con un altro, ma non convive»

Troppo neve

Maria Flamini, originaria di Apecchio, in provincia di Pesaro e Settimio Caselli, 89 anni, diranno di nuovo sì, ripensando a quel giorno, quando nella chiesetta di Fraccano, sulla collina tra Città di Castello ed Apecchio, in pochi riuscirono ad arrivare, costretti a spalare la neve, abbondante sulla strada. Il fotografo si arrese a quella mattina d'inverno e non potè fare il suo lavoro.

La triste storia di Andriy: a 13 anni vive da solo in casa con gli animali. «Mamma e papà lo hanno abbandonato»

Foto per sempre

«Nonostante il tanto tempo trascorso, non ho dimenticato quella mattina gelida, la neve che copriva i tetti e le strade», confessa Maria, «...momenti indimenticabili, peccato davvero che il fotografo non li ha potuti immortalare, la nevicata gli ha impedito di raggiungerci». Dopo quasi 70 anni di vita condivisa, Maria e Settimio vogliono colmare quella mancanza, nella stessa chiesa del 1956, insieme alle loro figlie e nipoti. Tutti per un bellissimo si, stavolta con una foto da incorniciare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA