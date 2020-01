Maria Sestina Arcuri, la mamma del presunto assassino e quel flirt con Mickey Rourke

Maria Sestina Arcuri, giallo sulla morte: contradditorie le dichiarazioni del fidanzato.

Maria Sestina Arcuri, nuovo sopralluogo dei Ris: il racconto di Andrea Landolfi al vaglio della procura

Giovedì 30 Gennaio 2020, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai set cinematografici dialle discoteche dellasul litorale laziale. E' il gossip che avvolge la famiglia di, il trentenne in carcere perché accusato di essere l'assassino di Maria Sestina Arcuri , la ragazza di ventisei anni morta dopo una caduta dalle scale a, il 6 febbraio scorso. La madre del presunto assassino,, quando era giovane ha avuto un flirt con l'attore americano, divo di Mickey Rourke . L'interprete, diventato famoso grazie a pellicole cult come” e “”, durante le sue vacanze romane, alla fine degli anni, si è invaghito della mamma di Andrea, portando avanti una relazione che è stata immortalata anche dal re dei paparazzi,i.Sui sentieri dellail fotografo dei vip avvistò i due intenti in dolci effusioni e tentò di scattare la foto, mase ne accorse e lo afferrò per il collo e gli spaccò la macchina fotografica. Poi, insieme con la sua fiamma italiana, salì in auto e tentò di dileguarsi. Manon mollò e li inseguì fino a, alla nota discoteca, dove riuscì finalmente a immortare lo storico scatto, che finì sulle pagine della cronaca mondana del. «Ricordo benissimo quello che accadde quel giorno di quella torrida estate:», racconta il re dei paparazzi, «dopo averli inseguiti dal centro di Roma fino al mare, li raggiunsi al locale dove Mickey mi si avventò al collo. Riuscì comunque a fare lo scatto e fu solo grazie ad Angelo Ciccio Nizzo, noto decano dei pr delle notti romane, che non accadde il peggio perché rimise pace tra noi». Quel flirt durò solo per quell'estate, ma di quella storia ancora ne conservano il ricordo tutti gli amici della famiglia, da sempre stimata e rispettata alLa morte diha sconvolto l'esistenza della sua famiglia e di quella del presunto omicida. Quella tragica caduta dalle scale, sulla quale investigatori ed inquirenti ipotizzano uno scenario che delinea un omicidio volontario, sarà oggetto di una guerra di perizie già dal prossimo 5 marzo, data della seconda udienza. L'avvocato, difensore di, è pronto a dare battaglia e grida, insieme con i familiari dell'imputato, la sua innocenza: «Non voglio entrare nel merito di vicende di vita personale e legate alla privacy della signora, già addolorata per la morte die per il calvario giudiziario che sta vivendo suo figlio. La circostanza che vide protagonista lain quella lontana estate non fa altro che rafforzare la reputazione positiva di questa famiglia». Proprio tra consulenti e periti si giocherà la partita della libertà o della condanna perSarà compito degli psicologi delineare la personalità dell'imputato. Spiega la psicologa forensecomponente del pool difensivo di Landolfi: «Andrea non ha ricevuto sicuramente stimoli ed esperienze negative durante la sua infanzia e adolescenza. Casa della famiglia Landolfi è stata sempre frequentata da personaggi di elevato spessore ed alte qualità morali, che hanno contribuito a formare il carattere valoriale del giovane Landolfi». Accusa e difesa si confronteranno anche su i rilievi balistico forensi che stabiliscono che prima della caduta di, c' era stata sulla scena del crimine una colluttazione. Inoltre dagli esami tossicologici effettuati all' ospedalequando la ragazza era ancora in vita è emerso che il tasso alcolemico di quest' ultima si aggirava intorno allo 0,1 per litro di sangue, quindi elevato se si considera che i due avevano bevuto la sera prima. La, ha prodotto una lista diche sfileranno in aula.