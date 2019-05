Maria Sestina Arcuri, Chi l'ha Visto: «Il fidanzato indagato anche per lesioni alla nonna»

Mercoledì 22 Maggio 2019, 22:55

è morta a causa di un incidente o è stata uccisa? «» torna sul caso della parrucchiera 26enne precipitata dalle scale aIl fidanzatoera presente al momento della caduta ed è indagato non solo per omicidio aggravato e omissione di soccorso, ma anche per lesioni aggravate nei confronti della nonna. Maria Sestina è morta nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019.e quella notte era nella casa della nonna di lui. Secondo gli inquirenti, il ragazzo sarebbe colpevole della caduta non accidentale al culmine dell'ennesima lite. Il trentenne era molto geloso e aveva costretto la ragazza a lasciare il lavoro. Andrea pretendeva che chiedesse il sussidio di disoccupazione, proprio come aveva fatto lui. Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio i due erano stati visti in un pub mentre discutevano. La mattina dopo, la disperata corsa all'ospedale dopo la caduta.Lo scorso 15 marzo, la procura di Viterbo aveva chiesto l’arresto a suo carico, ma il gip ha respinto la richiesta. Il prossimo 27 maggio pressosi terrà l’udienza per stabilire se Landolfi dovrà o meno andare in carcere.Landolfi era stato denunciato in passato per maltrattamenti e beveva così tanto da spingere Sestina a lasciarlo, ma la famiglia del ragazzo l'aveva implorata di tornare con lui.