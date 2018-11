Si innamora di un tunisino e scappa, la telefonata choc alla mamma: «Tua figlia è morta». Poi la sorpresa a Chi l'ha Visto?

aveva 13 anni quando è scomparsa da casa. Era stata portata via da un uomo che aveva 40 anni più di lei. Dopo cinque anni di silenzio, vissuti a , la ragazza è tornata dalla madre. Il suo aguzzino, Bernard, è ora in carcere. Chi l'ha Visto? documenta l'abbraccio tra Maria e Bianca, il cagnolino che aveva lasciato in Italia prima di raggiungere la Germania e di scappare da Bernard.Con Bianca c'è anche Mariuccia, una donna che è stata molto vicina a Maria durante il periodo a Licata. Le due si rincontrano e si commuovono. Mariuccia e tutto il paese erano convinti che Bernard e la ragazza fossero padre e figlia. I due si erano conosciuti su internet due anni prima. Lui era tesoriere di un partito di estrema destra e sposato. Ed era stata proprio la moglie a scoprire la tresca e a denunciarlo, ma troppo tardi. Bernard era riuscito a plagiare la ragazzina e a portarla con sé in Sicilia. Su di lui gravava un mandato di cattura internazionale per rapimento e violenza sessuale su minore.«Sono scappata da Licata e ritrovare mia madre è stato come nei film. Bianca è stata un conforto per me - racconta Maria ai microfoni di Chi l'ha Visto? - Non andavo più d'accordo con mia madre e così ho incontrato qualcuno che mi ha capito e mi ha mostrato la soluzione. Non era un'amicizia, non mi ha chiesto nulla, è successo e basta. Quando la mia famiglia scopre tutto siamo andati via. A Licata mi sono sentita a casa, tutti mi aiutavano e ho solo bei ricordi. Mi pesava non uscire con gli amici e non andare a scuola. Quando ho scoperto il dolore di mia madre su internet, lui mi diceva che se tornavo in Germania prima dei 18 anni finivo nelle mani dello Stato. Lui non rideva più e dormiva sempre. Se parlavo con Mariuccia voleva sapere cosa dicevo. Compiuti 18 anni, sono andata alla fermata dell'autobus e ho provato ad andare sempre più a nord. Se tornassi indietro non scapperei più. Oggi non penso più a Bernard, non voglio avere più a che fare con lui».