Anziana di 82 anni trovata morta in un congelatore: orrore nel brindisino, il figlio in caserma

Choc nel brindisino a Ceglie Messapica dove all'interno di una cella frigorifera è stato trovato il cadavere di una donna, un'anziana di 82 anni, Maria Prudenza Bellanova. La scoperta è stata fatta dai carabinieri in un terreno alla periferia della cittadina. Il corpo era rannicchiato all'interno di un congelatore a pozzetto, in una casa di campagna.

Anziana morta in un congelatore

Il macabro ritrovamento è stato fatto oggi poco dopo le 15 in contrada Galante Minzella, poco lontano dal centro abitato, sulla strada che collega il paese con Martina Franca: sul posto i carabinieri della stazione di Ceglie Messapica e della compagnia di San Vito dei Normanni, oltre ai Vigili del Fuoco. Il figlio della pensionata, Angelo Bellanova, è stato condotto in caserma dai carabinieri per essere ascoltato. Il pubblico ministero titolare del fascicolo è Mauro Gallone. La famiglia era seguita dai servizi sociali del Comune.

