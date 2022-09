«Chi ha un lavoro teme di perderlo»

di Marco Castoro

«In questo periodo c’è un’Italia molto nervosa. Chi ha un lavoro deve pensare a tenerselo e pagare le bollette, chi non ce l’ha deve trovarselo. In più ci sono le elezioni. Quando nell’intervista esclusiva, scoop televisivo su SkyTg24, a Hilary Clinton ho chiesto che cosa pensasse di Giorgia Meloni e sul fatto che ci fosse una donna a Palazzo Chigi mi ha risposto: «È sempre una buona cosa quando una donna riesce ad arrivare al vertice poi andrà giudicata per quello che farà». Quindi le previsioni elettorali sono per un successo del centrodestra perché come sempre accade nelle elezioni gli italiani vanno a ondate. C’è stata l’ondata Cinquestelle, l’ondata Lega, c’era stata la grande ondata di Forza Italia. L’ondata di adesso non è per il centrodestra ma per la Meloni».

