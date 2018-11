Si innamora di un tunisino e scappa, la telefonata choc alla mamma: «Tua figlia è morta». Poi la sorpresa a Chi l'ha Visto?

DInon si hanno più notizie. La modella, che vive a, non parla con la sua famiglia da quattro mesi. A Chi l'ha Visto? la sua storia e l'appello della mamma, a cui è sempre stata legatissima. Maria è una ragazza bionda, alta e con gli occhi verdi. Ha 32 anni e quando era piccola si è trasferita in Italia insieme alla mamma dalla Siberia.La sua bellezza le ha permesso di lavorare nel mondo della moda e nei primi anni duemila ha anche partecipato arappresentando la Lombardia. Al concorso di bellezza è arrivata in finale e poi ha intrapreso una carriera nello spettacolo. Oggi però è una ragazza scomparsa nel nulla.«Non va più sui social, noi speriamo che possa farsi viva con la redazione della trasmissione se non vuole parlare coni», spiega il compagno della mamma.«Temo che le sia successo qualcosa di brutto. Ho bisogno di abbracciarla, di sentire il suo profumo, di toccarle i capelli», spiega commossa la mamma.