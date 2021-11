Maria Elena Boschi si commuove sul palco: «Sono stata massacrata» Video

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2021 Maria Elena Boschi commossa alla fine del suo intervento alla Leopolda. Nel discorso ha parlato delle inchieste che hanno visto coinvolta la sua famiglia. Il pubblico la acclama.

«Sono stata massacrata per anni e ci sono delle responsabilità precise: i responsabili politici sono quelli che hanno lucrato su questo, i populisti. Qual era la verità lo sapeva la stampa e lo sanno i signori della politica che hanno ridotto Mps nelle condizioni in cui è, e sono gli stessi di quella sinistra che hanno fatto la guerra dentro e fuori, D'Alema e i suoi amici». Le parole Maria Elena Boschi, dal palco della Leopolda. Citando la vicenda del crac di Banca Etruria, nella quale il padre Pier Luigi è stato coinvolto, ma poi la sua posizione è stata archiviata, Boschi ha parlato di «macchina del fango di Casalino e Di Maio, fatta volontariamente e coscientemente», aggiungendo che «hanno cercato di massacrarmi come donna e persona perché non ci riuscivano sul merito, sul mio lavoro parlamentare».

