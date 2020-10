Maria Chiara, morta di overdose a 18 anni. L'amico: «Da quando c'era Francesco non era più la stessa, la droga parlava per lei»

Da quando Maria Chiara Previtali frequentava Francesco non sarebbe stata più la stessa. A raccontarlo è un amico della 18enne trovata morta nel suo letto ad Amelia probabilmente a seguito di un overdose. Maria Chiara aveva assunto eroina insieme al fidanzato che gliel'avrebbe regalata sotto sua richiesta per il suo compleanno.

A raccontare come sono andate le cose è stato proprio Francesco che ha detto di essersi svegliato e di averla vista stare male, così ha chiamato i soccorsi. Il suo unico rammarico è averli chiamati in ritardo, perché era spaventato e pensava potesse riprendersi. Ma un amico della 18enne, intervistato a Il Corriere della Sera non è convinto di questa versione. Il ragazzo, che conosceva Maria Chiara da tempo, parla di una ragazza che fino a prima di conoscerlo non aveva mai avuto alcun problema e non aveva mai nemmeno fumato una sigaretta o una canna. La 18enne non avrebbe avuto alcun problema in famiglia, secondo l'amico, e non avrebbe avuto motivi drammatici che l'avrebbero spinta a drogarsi. «Da luglio, quando era arrivato Francesco, non era più lei: la droga parlava al suo posto», ha spiegato il suo caro amico, ammettendo di averci litigato molte volte per questo motivo.

Ora le autorità stanno indagando sul caso per cercare di capire cosa possa essere successo. Si attendono gli esami specifici sul corpo di Maria Chiara ma intanto si parla di un territorio che preoccupa visto che la 18enne frequentava lo stesso liceo di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi di 16 e 15 anni, i due ragazzi morti per overdose qualche mese fa.

