Maria Chiara, morta a 18 anni di overdose. Il fidanzato: «L'eroina che le ho dato era il regalo per il suo compleanno»

Maria Chiara potrebbe essere morta di overdose nel letto di casa a soli 18 anni. La ragazza di Amelia, in provincia di Terni, avrebbe ricevuto la dose fatale dal suo fidanzato che ha raccontato di avergliela data come regalo di compleanno. Il giovane, interrogato dalla polizia ha ammesso di averle dato l'eroina che si sono iniettati insieme.

«Era il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta», ha detto Francesco ai Carabinieri, come riporta Il Messaggero. Il giorno in cui Maria Chiara è morta i due sono stati insieme. Sono andati a Roma dove hanno raggiunto una piazza di spaccio e hanno acquistato la droga che si sono iniettati poco dopo. Secondo il racconto del fidanzato Maria Chiara non si sentiva bene, ma ha incontrato delle amiche per un aperitivo quando è tornata ad Amelia, mentre il fidanzato è andato a casa sua.

Il giorno seguente Francesco ha raccontato di aver chiamato la 18enne che però non ha risposto. Tra il momento del probabile malore e la richiesta di soccorso fatta col cellulare. Francesco ha spiegato di averla provata a svegliare portandola in bagno, di aver poi chiamato un'amica che lavora come volontaria al 118 che gli ha consigliato di chiamare un'ambulanza.

Maria Chiara però non ce l'ha fatta, probabilmente uccisa dall'overdose. Francesco invece è sotto choc e si rimprovera di aver assecondato il desiderio della 18enne di iniettarsi eroina. Ora è accusato di omissione di soccorso.

