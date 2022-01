Maria Chiara Gavioli, imprenditrice trovata morta nella sua villa a Mogliano: il corpo scoperto dalla colf

L'imprenditrice Maria Chiara Gavioli è stata trovata morta nella sua villa a Mogliano Veneto tra Venezia e Treviso. Gavioli aveva 47 anni, lascia due figli. L'imprenditrice è stata trovata senza vita intorno alle 14 da una colf che ha subito allertato i carabinieri, non si conoscono ancora le cause della morte.

Il crac Enerambiente

Maria Chiara Gavioli (come riporta Il Gazzettino) fu indagata nel crac di Enerambiente, la società del fratello Stefano Gavioli che, tra il 2010 e il 2011, in piena emergenza ambientale, fu impegnata nello smaltimento dei rifiuti a Napoli. Enerambiente fallì con un passivo di 106 milioni di euro e la Procura contesta a Gavioli e ad altri 18 imputati una serie di operazioni di distrazione, occultamento, dissipazione del patrimonio aziendale a danno dei creditori. Il tutto attraverso l’emissione di false fatture e la tenuta irregolare dei libri contabili. Ingenti somme sarebbero state utilizzate per spese personali e mutui.

