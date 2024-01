Pagani, schianto mortale nell'Avellinese: Maria Carmela Capaldo aveva 62 anni

di Daniela Faiella

Incidente mortale, ieri sera, alle porte di Avellino, sulla Statale 7 via Nazionale Delle Puglie, all'altezza dello stabilimento FCA, nel territorio del comune di Pratola Serra, alle porte di Avellino.

Ha perso la vita una 62enne di Pagani (Salerno), Maria Carmela Capaldo. La donna avrebbe perso il controllo della sua auto sbandando e terminando la sua corsa contro un muro che delimita la carreggiata.



Sul posto, oltre ai sanitari che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco per le indagini del caso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA