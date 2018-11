Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 40 anni, è scomparsa da San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Era, e. Non si hanno più sue notizie dal 31 ottobre. Esposito è sposata e madre di due bambini. È uscita con la sua automobile, una Fiat Punto, ed ha lasciato il telefono a casa.per allargare il cerchio delle ricerche.LEGGI ANCHEL'appello è stato pubblicato anche dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto". «Sappiamo che la donna verso le 18:00 ha effettuato un rifornimento di carburante presso il distributore di fiducia che si trova in Via Salvati davanti al supermercato - si legge sul sito della trasmissione di Rai 3 - Margherita indossava gli occhiali da vista. Con sé ha portato il suo portafogli con i documenti, mentre ha lasciato a casa il suo cellulare».Per eventuali avvistamenti o notizie si può contattare il numero 3351704478, o chiamare le forze dell'ordine.