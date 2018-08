Margherita, 17 anni, scomparsa con lo scooter: appello su Facebook per ritrovarla

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un appello su Facebook per raggiungere più gente possibile e per fare in modo che le ricerche possano portare a risultati concreti nel più breve tempo possibile. Un appello che da Vernazzano, zona Tuoro sul Trasimeno, si estende a tutta la zona e oltre: «Margherita Bisogno si è allontanata da casa ieri mattina e non è ancora tornata. È partita con uno scooter bianco Yamaha Booster targa X7NLTN. Estendi questa segnalazione a chi ritieni opportuno con cortesia di avere particolare attenzione per questa situazione e comunicare eventuali info utili anche se provenienti dai social».Il post, poi ricondiviso da tantissime persone, è di sabato 18 agosto. Dunque, secondo quanto si apprende, della ragazza non si avrebbero più notizie da venerdì. I familiari, oltre ad averne denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, si sono affidati anche ai social per ritrovarla.