Marco Vannini, a Chi l'ha Visto l'audio di quella sera ripulito: «Ti prego portami»

Roberta Ragusa, il legale di Antonio Logli a “Chi l'ha Visto”: «Ora i figli hanno perso anche il padre»

Mercoledì 10 Luglio 2019, 23:32

«Ti prego portami... Mi fa male, scusa», sono queste le parole pronunciate dadurante l'agonia poco prima di morire a Ladispoli quattro anni fa nella casa dellamanda in onda l'audio ripulito della telefonata al 118. In sottofondo le urla strazianti e a tratti indecifrabili del ragazzo ventenne. Tanti i punti oscuri in questa vicenda che viene sentita ancora più drammatica a causa dellaai responsabili.«Siamo stanchi degli insulti», ribadisce la mamma di Marco ai microfoni della trasmissione di Rai Tre. L'allusione è alle versioni dei Ciontoli e all'intervista del capofamiglia. ​«Spero che un giorno possano avere misericordia e perdonarmi», aveva detto alla conduttrice«Il perdono? Solo dopo 30 anni di carcere», rispondono i Vannini.Lo speciale aveva suscitato molto clamore già prima della messa in onda perché la madre di Marco Vannini aveva sottolineato a "Chi l'ha Visto?" di non essere stata avvisata dell'esistenza di questa intervista.L'omicidio Vannini è una delle vicende giudiziarie che hanno più segnato l'opinione pubblica negli ultimi anni. In molti si sono scagliati contro i giudici che hanno ridotto le pene ai responsabili. ​In primo grado, infatti, Ciontoli era stato condannato a 14 anni per omicidio volontario, poi derubricato a colposo in appello.Marco Vannini aveva poco più di vent'anni ed era molto legato a tutta la famiglia della sua fidanzata Martina. Ha perso la vita proprio a casa sua, a Ladispoli, nel maggio di quattro anni fa. Ora si attende che lasi pronunci sulle sentenze di secondo grado.