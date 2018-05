Tornano nuovamente in piazza gli amici e la famiglia di Marco Vannini, il giovane ucciso il 17 maggio 2015 a Ladispoli all’età di 20 anni, mentre si trovava nella vasca da bagno della sua abitazione, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco sparato dal padre della fidanzata. Secondo la ricostruzione dell’accusa, il ragazzo morì dopo 3 ore di agonia. Una manifestazione, convocata per giovedì 17 maggio in cui ricade il terzo anniversario della morte del giovane, che si preannuncia molto partecipata e che partirà alle ore 21 da piazza Aldo Moro a Cerveteri.

Non abbiamo ritenuto corretta la sentenza del giudice che ha drasticamente diminuito la pena richiesta dal pubblico ministero, assolvendo tra l’altro la quinta persona presente quella notte durante l’omicidio

dice Marina, la mamma di Marco.

Per questo abbiamo scelto l’hashtag #noninmionome proprio per sottolineare che per tutti noi questa sentenza è ingiusta. Noi non molliamo mai, mio figlio Marco aspetta ancora il fiore della giustizia

Sono tanti i post di vicinanza alla famiglia, pubblicati soprattutto su Facebook nel gruppo pubblico "Giustizia e verità x Marco Vannini" che conta ormai quasi 45 mila aderenti. Ogni giorno, soprattutto a ridosso della data dell’anniversario, vengono pubblicati messaggi di affetto, fotografie del ragazzo ucciso, poesie e immagini risalenti alle passate manifestazioni in ricordo di Marco, come quella che fu organizzata nel 2015. Alla manifestazione parteciperanno anche diversi sindaci dei comuni limitrofi. Non solo il Sindaco di Cerveteri, ma anche quello di Ladispoli, di Manziana e di Bracciano. In contemporanea alla manifestazione principale in cui parteciperanno tutti i familiari, sono stati organizzati diversi presidi in diverse piazza di altre città, tra cui Roma, a Piazza Cavour, di fronte alla Cassazione. Punti di incontro anche a Cagliari, a Milano, a Bologna, ad Arezzo ed a Reggio Calabria. Hanno aderito amici, parenti, ma anche persone che hanno preso a cuore la battaglia della famiglia Vannini, della mamma Marina e del papà Valerio, tutti uniti per chiedere giustizia e verità per Marco.Lo scorso 21 marzo la Procura aveva chiesto cinque condanne: 21 anni per il capofamiglia Ciontoli, sottufficiale della Marina Militare, 14 anni per la moglie Maria Pezzillo e i due figli, Martina (fidanzata di Vannini) e Federico. Tutti accusati di concorso in omicidio volontario. Per Viola Giorgini, la fidanzata di Federico Ciontoli, l’accusa aveva chiesto due anni di carcere (con sospensione della pena) per omissione di soccorso. Il 18 aprile i giudici della prima corte d’Assise di Roma si sono espressi in maniera differente: 14 anni per omicidio volontario ad Antonio Ciontoli, tre condanne per tre anni per omicidio colposo alla moglie e ai figli ed una assoluzione per la fidanzata di Federico, Viola.