Incidente sulla Maiella, Marco scivola in un crepaccio e muore: ferito un amico

Tragico incidente sulla Maiella, nella zona di Passo San Leonardo. Marco Trozzi, 60 anni, originario di Pescocostanzo (L'Aquila) è morto precipitando per alcuni metri durante un'escursione: nell'incidente è rimasto ferito in modo grave anche un amico. I due si trovavano nei pressi di Rava Giumenta Bianca, con un altro escursionista che rimasto illeso ha dato l'allarme. Il 60enne stava facendo un'escursione con gli sci sul versante pescarese della Maiella quando, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe scivolato finendo in un crepaccio.

Leggi anche > Spaventoso schianto, Mini contro un camion: Chiara muore a 22 anni

Trozzi era in compagnia di due amici di Roccaraso: uno è rimasto ferito, l'altro illeso ha potuto chiamare i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118, elisoccorso e il Soccorso Alpino, che stanno procedendo alle operazioni di recupero della salma, e i carabinieri della compagnia di Popoli (Pescara), competenti per territorio. Trozzi gestiva un albergo a Pescocostanzo. La notizia ha subito fatto il giro del paese provocando sgomento e commozione. Appena giovedì scorso, 21 aprile, l'uomo aveva festeggiato il suo sessantesimo compleanno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA