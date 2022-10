Marco, da assistente di volo a influencer: «Un futuro nello spettacolo? Il mio obiettivo è quello»

Famoso per caso grazie ad un video sui social: lui si chiama Marco Spataro, ha 19 anni ed è originario di Guidonia. Di professione fa l'assistente di volo, qualcuno gli ha scattato una foto di nascosto in aereo e il post ha ricevuto oltre 4 milioni di visualizzazioni, finché non è stato lui stesso a palesarsi, dato che in tanti si chiedevano chi fosse. Letteralmente, è sceso dall'aereo e si è ritrovato famoso.

L'assistente di volo sembra un modello: Marco diventa famoso in tutto il mondo (a sua insaputa)

Una trasmissione di Rtl 102.5 è riuscita ora a rintracciarlo. Nel corso di Protagonisti, con Francesco Fredella, Francesco Taranto, Gianni Simioli e Carolina Russi Pettinelli, l'assistente di volo svela di essere pronto ad entrare nel mondo dello spettacolo: «Ho cominciato da veramente poco, il mio obiettivo è quello. Però sono aperto anche ad altro».

Poi però assicura: «Sono innamorato della mia ragazza, abbiamo avuto delle reazioni confuse. Ci ha fatto piacere ricevere commenti. Non ci volevo credere. Non ho realizzato quanti numeri sono. Utilizzavo molto i social. Ho guadagnato su TikTok 35mila followers, ma la risposta che ho fatto al video ha realizzato 7 milioni di visualizzazioni. Sono veramente umile. Basta che piaccio alla mia ragazza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA