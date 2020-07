Marco Rossi, dal calciatore insulti choc a una donna: «Negra di m..., orango tango». Il video virale ma nessun provvedimento

"C’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti".

"Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più ne*ra”.

"Orango".

"You are black, ne*ra di merda".

"Baciami il cazzo, puttana!"

"Troia, lavami i pavimenti”.



Marco Rossi, giocatore del Monregale calcio. pic.twitter.com/EmEfil21nZ — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) July 7, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il tutto in una lunga story su Instagram che ha fatto il giro del web ma senza alcuna conseguenza. Il protagonista al centro di questa vicenda si chiamaed è un giovane calciatore (19 anni) del Monregale calcio, società di Mondovì, Cuneo (Piemonte). Il video risale a qualche settimana fa e il club aveva annunciato di volerArrivati però al 7 luglio, di quei provvedimenti non c’è traccia e il calciatore è ancora tesserato con il Monregale. Il risultato è ampiamente visibile sui social, come sottolinea la pagina, che ha repostato il video chiedendone massima diffusione: sulla pagina Facebook della società, in centinaia di persone hanno commentato chiedendo spiegazioni per la mancata punizione al giovane razzista.«C’è una negra di merda che pensa di avere i diritti, e tra l’altro sta negra è pure donna, e già le parole donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase - l’elegante esordio del giovane - in più se aggiungi un negra, fa già ridere così». «Questo orango tango - continua - ha avuto la brillante idea di denunciarmi per falsa testimonianza. Magari è vero, un po’ di falso l’ho dichiarato, però ero fuso, ubriaco, ci sta no?».E ancora: «Per principio non mi devi rompere il c…, perché you are black, negra di m…, e ora dovrei pagare la macchina a una solo perché sa fare il cous cous? Ma baciami il c…, putt…», continua il tranquillo e civile sfogo del ragazzo. «Sempre se vuoi chiamare macchina quel triciclo che hai». Nell’ultima story di Instagram, il colpo finale: il giovane confessa di aver rubato la macchina alla mamma a 15 anni e di aver preso una multa con l’autovelox. Gesta eroiche, da raccontare con fierezza al proprio gregge di followers.