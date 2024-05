Marco Ronconi morto nello schianto in moto: lo chef tornava a casa dal lavoro, era papà di due bimbi

di Redazione web

Il Polesine deve piangere un’altra vittima della strada. Ieri in serata, verso le 21.30, ha perso la vita Marco Ronconi, 49enne adriese che abitava a Curicchi ad Adria (Rovigo) e dalle prime informazioni raccolte, stava verosimilmente rientrando a casa. L’incidente è accaduto all’altezza di Bottrighe appunto verso le 21.30, in via Curicchi all'altezza dell'azienda Cpm.

Marco Ronconi era chef e padre di due bambini

Il 49enne stava percorrendo la strada in moto, Marco Ronconi, 49 anni, cuoco, molto conosciuto in paese, padre di due figli, viaggiava con la sua moto in direzione Bottrighe quando, secondo i primi riscontri, avrebbe perso il controllo, impattando violentemente contro il guard rail. L'impatto lo ha sbalzato di sella e ucciso, mentre la moto ha proseguito la propria corsa per una cinquantina di metri.

