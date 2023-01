Marco Pannone, come sta il 25enne pestato a Londra: le condizioni non migliorano. La sorella: «Abbiamo paura»

Non migliorano le condizioni di Marco Pannone, l'italiano aggredito a Brixton (Londra) lo scorso 2 dicembre, mentre stava lavorando in un pub. Si era risvegliato dopo 11 giorni di coma, ma a seguito di un'emorragia improvvisa ha avuto bisogno di una seconda operazione chirurgica. Adesso, dopo quasi due mesi dall'aggressione, si trova ancora in terapia intensiva e ha cominciato la riabilitazione. La sua famiglia non lo ha lasciato un secondo.

La sorella: paura degli ostacoli che dobbiamo affrontare

Veronica Pannone, sorella del 25enne di Fondi, ha parlato delle condizioni del fratello e del momento che sta affrontando la sua famiglia: «Io e la mia famiglia siamo qui dal 5 dicembre, in un paese che non conosciamo, dove si parla una lingua che non parliamo. Siamo qui per Marco, per stargli vicino e dargli la forza di cui ha bisogno per riprendersi - ha detto all'Evening Standard - Questa situazione è difficile per noi come famiglia e abbiamo paura degli ostacoli che dobbiamo ancora affrontare», le sue parole.

La polizia cerca i responsabili

Recentemente la polizia inglese ha diffuso un nuovo appello affinché chi è a conoscenza dei fatti possa collaborare per fare giustizia. Gli investigatori della squadra di polizia locale di Londra hanno svolto diverse indagini, inclusa una revisione delle telecamere a circuito chiuso della zona. Hanno ristampato l'immagine di un uomo che vorrebbero identificare, insieme a filmati. «Dobbiamo trovare la persona responsabile di questo attacco non provocato e chiedo al pubblico di aiutare», le parole dell'agente investigativo Edward Cartwright, che si sta occupando del caso.

Marco Pannone è stato aggredito alle 23.30 del 2 dicembre scorso da due uomini. Dopo averlo avvicinato, uno di loro gli ha sferrato un pugno che l'ha mandato al suolo, facendogli sbattere la testa contro il marciapiede. I due sono poi scappati e sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza della zona. Il volto di uno dei sospettati è stato diffuso e continuano le ricerche per rintracciarlo.

