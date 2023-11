Marco Melega, il "mago" delle vendite online condannato a 10 anni: iPhone e PlayStation a prezzi choc, centinaia di truffati

di Redazione web

Questa mattina, Marco Melega, imprenditore cremonese di 51 anni, è stato condannato a una pena di 10 anni, 5 mesi e 15 giorni, affrontando accuse gravi tra cui truffa, bancarotta, riciclaggio e frode fiscale. La sentenza, letta in tribunale, segna la conclusione di un processo che ha svelato un intricato schema di attività illecite orchestrato dall'imprenditore.

Le offerte truffa

Melega, definito dagli inquirenti come il "regista" di Sottocosto on line e Marashopping.it, siti e-commerce noti per offerte allettanti su prodotti come iPad, iPhone, telefoni, PlayStation, buoni carburante, spumante e droni, è stato accusato di truffa in un centinaio di casi. I clienti provenienti da tutta Italia avrebbero pagato tramite bonifico bancario per articoli mai consegnati né rimborsati.

L'inchiesta

L'inchiesta, denominata "Doppio Click" e condotta dalla Guardia di Finanza, ha svelato un sistema ben strutturato.

Non solo truffe online, ma anche la gestione di società intestate principalmente a "teste di legno", ma direttamente collegate a lui. La Promotional Trade, associata a Sottocosto on-line, e la Domac, legata a Marashopping, sono esempi di queste operazioni societarie.

