Ragazzi di 19 e 21 anni morti annegati in piscina: lui non sapeva nuotare, lei voleva salvarlo

Duedi 19 e 21 anni sonoper un tuffo in. I due amici si trovavano in una villa nell'astigliano, a Castelnuovo di Don Bosco. Il ragazzo, il 21enne, si è tuffato pur non sapendo nuotare, pensando che l'acqua non fosse troppo profonda. La ragazza,, 19 anni, è immediatamente entrata in acqua per soccorrere l'amico ma è stata trascinata sul fondo perdendo i sensi.Ilaria Abele, di Cambiano, è stata trasportata in elisoccorso alle Molinette di Torino, dove è morta staamttina dopo una notte di vani tentativi per salvarle la vita. La villa è di proprietà di un medico torinese. I giovani, figli dei custodi insieme a un gruppo amici, avevano avuto il permesso di trascorrere il pomeriggio nel giardino.