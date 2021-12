No vax malato di Covid rifiuta le cure: Marco trovato morto in casa a 47 anni

Marco Grasso no vax, positivo al Covid e già sintomatico rifiuta le cure e viene trovato morto in casa a 47 anni. La scoperta del corpo ormai privo di vita ieri sera, 5 dicembre, quando il personale dell'ambulanza del Suem, chiamato dai vicini, è intervenuto nella sua abitazione a Salboro, frazione di Padova, in via Matteo Ronto.

Marco Grasso era postivo al virus, manifestava già evidenti segnali della malattia ed era contrario ai vaccini anti-Covid. Stava male da giorni e il 118 era già intervenuto nella sua casa, sempre su richiesta dei vicini che non lo sentivano rispondere al campanello. In quella occasione, malgrado stesse già male, aveva cacciato il personale sanitario rifiutando le cure. Ieri è stato trovato morto, ora la salma è a disposizione dei familiari. Per ora non è prevista l'autopsia, per il personale sanitario si tratta di morte dovuta al Covid.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 16:37

