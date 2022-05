Marco muore nello schianto con la Kawasaki. La disperazione della moglie: «Avevamo litigato per quella moto»

«Quella moto io non la volevo: abbiamo litigato per mesi dopo che l'ha comprata. Avevo il terrore ogni volta che la usava perché lui amava la velocità e avevo paura che potesse capitargli qualcosa». Valeria Piovan è un fiume in piena: nelle sue parole a Il Gazzettino si mischiano incredulità, rabbia e rammarico. Ha appena perso il marito Marco Gasparini, 51 anni, morto in sella a quella Kawasaki 800 che aveva acquistato lo scorso ottobre. L'incidente è avvenuto a Breda di Piave nel trevigiano. Ieri pomeriggio i peggiori timori della donna sono diventati tragica realtà.

LA DINAMICA

È partito da casa, in sella alla sua moto, ma dopo poche centinaia di metri ha fatto dietrofront perché aveva dimenticato qualcosa. In questo brevissimo tragitto si è consumata la più assurda delle tragedie: il mezzo, fuori controllo, è finito fuori strada e nello schianto chi lo stava guidando è stato disarcionato ed è morto sul colpo. La tragedia si è consumata qualche minuto dopo le 17 a Breda di Piave (Treviso), in via Bovon, in località Campagne. A perdere la vita un impiegato 52enne di Electrolux, Marco Gasparini: viveva in via Villa del Bosco, nella frazione di San Bartolomeo, con la moglie Valeria ed il figlio Alessio. Non ancora del tutto chiara la dinamica della tragedia su cui indaga la Polizia locale del corpo intercomunale Postumia Romana.

