Escursionista precipita da 15 metri e muore: Marco aveva 36 anni. Stava tentando di salvare il suo cane

Un uomo di 36 anni, Marco Ferretti, di Montesilvano (Pescara) è morto questo pomeriggio dopo un grave incidente di montagna nel pomeriggio sul versante chietino della Maiella in località Cime Murelle di Pretoro (Chieti). Il giovane, un escursionista, è deceduto dopo essere precipitato per una quindicina di metri in un dirupo. Marco si trovava con la fidanzata e il cane, un husky, che stava cercando di recuperare dopo una caduta.

Sul posto gli uomini del 118 arrivati con l'elisoccorso hanno potuto solo constatare il decesso. Il corpo dell'uomo è stato portato all'obitorio dell'ospedale Ss Annunziata di Chieti. I soccorsi dei sanitari del 118 e degli uomini del soccorso alpino sono stati tempestivi, ma per il 36enne non c'è stato nulla da fare. Dell'accaduto si sta occupando anche la magistratura.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 20:30

