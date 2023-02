Marco Eletti, l'ex concorrente a 'L'Eredità' condannato a 24 anni e due mesi: uccise il papà a martellate

Marco Eletti condannato a 24 anni e 2 mesi di carcere per l'omicidio di suo padre Paolo e il tentativo di uccisione della madre Sabrina Guidetti. Il fatto era avvenuto il 24 aprile del 2021, nella casa di loro proprietà in via Magnanini a San Martino in Rio (Reggio Emilia).

Le accuse

La procura aveva chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È stato condannato per omicidio aggravato da premeditazione e il tentato omicidio aggravato da premeditazione e sostanze venefiche. Sono invece cadute le aggravanti dei futili motivi per entrambi i reati e delle sostanze venefiche per l'omicidio.

Paolo Eletti è stato trovato senza vita sul divano di casa, ucciso con colpi di martello alla testa. La moglie Sabrina era esanime in cucina, drogata e con i polsi tagliati. Il 33enne aveva inizialmente negato le accuse, poi aveva confessato: «Devo ammettere sia a voi sia a me stesso, le responsabilità che ho sull'accaduto. È passato molto tempo da quando tutto questo è successo. In questo periodo mi sono state vicine molte persone, avvocati e famigliari in primis. Mi hanno aiutato a riflettere sul fatto».

