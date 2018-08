Marco, morto a 7 anni nell'auto trafitta da un palo. Oggi lutto cittadino e funerali del bimbo

Lutto cittadino oggi a Partanna, in provincia di Trapani, in segno di vicinanza alla famiglia di, ildi sette anniieri in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito ieri in un incidente stradale a Portopalo di Menfi, nell'Agrigentino.I funerali oggi alle 12 nella chiesa della Madonna del Carmelo. La madre del piccolo, infatti, è originaria di Partanna ma la famiglia risiede a Como. Annullate tutte le manifestazioni in programma per oggi nell'ambito della rassegna Artemusicultura 2018. Sabato prossimo, invece, il centro belicino aderirà alla giornata di lutto nazionale proclamata dal Governo per le vittime del crollo del viadotto Morandi a Genova. Tutte le iniziative in programma, incluso il concerto della cantautrice Paola Turci e gli altri spettacoli musicali, saranno posticipati e inizieranno dalle 24 in poi.