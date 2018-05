Il personal trainer di "Amici" costringeva le sue allieve a prostituirsi "per aumentare la loro autostima"

Ventenni costrette a prostituirsi: «Le chiamava cagnette», da 130 a 300 euro per il sesso a tre

Si chiama, il 46enne promano accusato di sfruttamento della prostituzione. L'uomo è molto noto nell'ambiente del fitness della Capitale, trainer di una nota palestra romana e anchedi molti concorrenti di trasmissioni televisive tra cui i ragazzi del talent "Molto seguito sui social prometteva di prendersi cura del fisico di chi lo avrebbe scelto come allenatore e proprio in questa trappola sono cadute diverse ragazze. Castellano organizzava festini a base di droghe dove costringeva le giovani a prostituirsi per cifre che andavano dai 130 ai 300 euro. Il trainer aveva un forte ascendente sulle sue "allieve": dopo averle sedotte le spingeva a fare sesso a pagamento con la scusa che in questo modo avrebbero ottenuto maggiore sicurezza in loro stesse e avrebbero quindi ottenuto maggiori risultato nell'allenamento acquistando la forma fisica perfetta a cui ambivano.Per ora sono 3 le vittime che sono cadute nella rete di Castellano, costruita grazie anche alla complicità di un'altra donna. Il sospetto, però, è che possano essere molte di più le ragazze costrette a prostitursi e a dare il ricavato del loro lavoro al trainer. L'uomo è stato incastrato dagli agenti proprio mentre riscuoteva le somme guadagnate dalle 20enni nel suo ufficio ed è stato portato a Regina Coeli. Intanto la Questura di Roma invita chiunque abbia informazioni, o voglia denunciare, a contattare il commissariato San Paolo al numero di telefono 06.55501.