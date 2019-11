Marco Carta, la Cassazione lo gela: «Legittimo l'arresto» per il furto delle magliette

L'arresto di Marco Carta è stato «legittimamente eseguito». Lo ha stabilito la IV sezione penale della Cassazione accogliendo il ricorso della Procura di Milano contro la mancata convalida da parte del giudice dell'arresto del cantante. Carta era stato bloccato dalla Polizia Locale, mentre usciva con una donna dalla Rinascente la sera del 31 maggio, per un furto di 6 magliette per un valore di 1.200 euro. Fatto per il quale Carta è stato poi assolto il 31 ottobre nel processo con rito abbreviato.



Dopo una notte ai domiciliari, il giudice non aveva convalidato l'arresto per mancanza di indizi, ma la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento. Giovedì 7 Novembre 2019, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA