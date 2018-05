Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MARANO LAGUNARE - Prima era accaduto alla mamma, a distanza di due anni il male si prende anche il papà: e tre ragazzi rimangono orfani. Si è spento ieri all'alba, 46 anni, di Bibione, gestore di un'osteria a, nella. Solo a fine gennaio dl 2016 lo stesso tragico destino era toccato allaAd annunciarlo è stato il parroco,, che ha suonato le campane: «È morto il bibionese Marco Azzan - ha poi scritto sui social - Non ci sono parole, resta solo la preghiera». Tanti i messaggi dei bibionesi che hanno postato il loro messaggi di dolore e vicinanza per i familiari e per i tre figli del ristoratore, di 8, 18 e 20 anni.«Marco è stato un mio compagno di scuola - ricorda l'ex sindaco di San Michele al Tagliamento, ora consigliere, Giorgio Vizzon - Dopo le medie aveva scelto la scuola alberghiera».Gestore dell'osteria Al Marinaio, in centro storico a Marano, Marco Azzan aveva continuato a lavorare dividendo il tempo libero con i suoi tre amati figli.