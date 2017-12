Il manifesto annuncia che le esequie «muoveranno dal molo Beverello», nel porto di Napoli, per raggiungere Palazzo Santa Lucia, sede della Regione. Gli impresari lamentano «disparità di trattamento» e denunciano «il rischio oligopolio» con la concentrazione delle attività funerarie nelle mani delle aziende più grandi, quelle che «fanno - come spiegato da Pino Carbone, rappresentate del Comitato spontaneo - anche 1.500 funerali all'anno». «Siamo pronti a confrontarci, attorno a un tavolo - ha affermato - chiediamo che vengano apportate delle modifiche alle delibere in questione e vogliamo che per regole siano uguali, a garanzia di tutti».