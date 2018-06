Temporali e grandine, allagamenti e traffico in tilt. In due nell'auto sommersa

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ANCONA - Grandine e temporali imperversano un po' su tutta la regione. Temperature in picchiata. Ad Ancona strade allagate e traffico in tilt. In via Caduti del Lavoro un'auto è stata sommersa dall'acqua, soccorsi i due occupanti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Chiuso alla circolazione il sottopasso di via Filonzi. La strada Cameranense dallo Stadio del Conero verso l'Arco degli Angeli (nel tratto in pianura fino al distributore) è aperta solo a una corsia. Guidare con prudenza anche nelle zone di via Albertini e via Primo Maggio. Chiusa per allagamento la strada che da Montacuto va a Varano, nei pressi di campi da tennis.