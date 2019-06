Addio a Marcello, l'ultimo saluto sul mare: le lanterne volano in cielo

Mercoledì 5 Giugno 2019, 18:58

Il suo luogo del cuore er specchio d'acqua della spiaggetta della Puritate, un angolo di pura poesia che da solo basta a condensare il senso di Gallipoli.E' stato ricordato così,he a partire dagli anni '80 era stato tra i personaggi più glamour della città, molto conosciuto in tutto il Salento e anche a Milano dove si era affermato nel mondo della moda, per poi tornare stabilmente nella sua città.Dopo la tragica scomparsa, avvenuta circa una settimana fa, la toccante cerimonia nelle scorse ore in riva al mare, dove un gruppo di persone si è riunita poco prima del tramonto per dargli l'ultimo commosso saluto e mentre da una piccola imbarcazione solcava l'acqua alcune lanterne sono state fatte volare nel cielo del crepuscolo.