Marcel Jacobs rientra in Italia. La "sfida" del comandante: «Facciamo i 100 metri uomo contro aereo?». L'azzurro: «Interessante»

Marcell Jacobs è rientrato stamani da Tokyo con un volo dell'Alitalia. La medaglia d'oro sui 100 metri e nella staffetta è stato salutato dal comandante dell'aeromobile Dario Landi che scherzando gli ha proposto una "gara" curiosa: «Potremmo organizzare una sfida sui 100 metri in aeroporto, uomo contro aereo». «Sarebbe interessante», è stata la risposta di Jacobs.

Jacobs è stato accolto allo scalo di Haneda da una folla di fotografi, cameramen e di passeggeri e addetti allo scalo, che dalle terrazze dell'area shop hanno cominciato a riprenderlo, mentre in molti si sono messi in fila per autografi e selfie. Poi Jacobs ha estratto le due medaglia dalla valigia, se le è messe al collo e si è messo in posa per le foto, tra gli applausi di tutto l'aeroporto.

