Il piccolo Marc, morto a 8 anni: «Voleva fare il vigile del fuoco». L'incubo durato cinque mesi

Giovedì l’ultimo commosso saluto al piccolo Marc Anthony Bosjak. Sarà celebrato giovedì 24 marzo nella chiesa di Saletto di Borgo Veneto il funerale con rito ortodosso di Marc Anthony, il bambino di otto anni venuto a mancare lo scorso venerdì sera a causa di una cardiomiopatia dilatativa.

Marc Anthony Bosjak

Marc Anthony, morto a 8 anni per una patologia cardiaca

Per la famiglia di Marc l’incubo è iniziato il 27 ottobre quando hanno portato il piccolo, che faticava a respirare, all'ospedale di Schiavonia. Un tampone ha rivelato la presenza del Covid ma con una visita specialistica effettuata qualche giorno dopo si è scoperta una patologia cardiaca, la cardiomiopatia dilatativa. Questo tipo di patologia si verifica quando la cavità cardiaca si allarga a causa della perdita di forza del muscolo e il cuore non riesce più a pompare bene il sangue portando, nei casi più gravi, alla morte.

Di lì comincia un via vai dalla struttura sanitaria che dura fino a circa un mese fa quando Marc, a casa da qualche giorno, ha avuto una crisi ed è stato riportato al policlinico, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e aiutato da un cuore artificiale. Nel giro di poco però il piccolo si è spento: «Era un bambino molto vivace, che si faceva notare - spiega la zia Marina, come riporta “Il Gazzettino - Tanto allegro quanto buono con tutti, con un sorriso contagioso. La nostra famiglia è distrutta. Quello che ci è accaduto non sembra nemmeno vero, ma quando ci pensiamo e razionalizziamo il fatto, capiamo che il nostro Marc Anthony non c'è più. Anche se siamo in tanti, ci manca e ci mancherà tantissimo».

Il suo grande sogno irrealizzato era quello di diventare vigile del fuoco e poco prima di ammalarsi era stato alla caserma di Este dove, assieme ai pompieri, era salito sul camion con il caschetto addosso e avevano acceso la sirena. La famiglia Bosjak, originaria della Croazia, vive da anni a Saletto. Da qualche anno, Marc Anthony si era trasferito a Este assieme al papà Enthony, alla mamma Lidia e alla sorella Jennifer, ma trascorreva molto tempo alla casa natale di Borgo Veneto.

