Cristiana Sinagra posta una foto con Diego e Diego jr: «Ti ameremo per sempre»

«Tu per me non andrai mai via... ti ameremo per sempre e tu lo sai, ci mancherai da morire...»: così sul suo profilo facebook Cristiana Sinagra, la donna napoletana dalla cui relazione è nato 34 anni fa Diego junior sulla morte di Diego Armando Maradona. Il post è accompagnato da una foto che ritrae la Sinagra, Diego junior e Maradona.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 00:37

