Mara Favro scomparsa, dopo tre mesi si indaga per omicidio. La collega minacciata: «Vuoi fare la stessa fine?»

di Redazione web

Mara Favro è scomparsa lo scorso marzo. In questi tre mesi la 51enne vista per l'ultima volta nella pizzeria di Chiomonte, in Alta val di Susa, dove lavorava sembra essere svanita nel nulla. Sul caso, la procura di Torino ha aperto un fascicolo, dopo che il fratello ha presentato una denuncia per omicidio e occultamento di cadavere. Del suo caso si stanno occupando anche la trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto?' e Penelope, associazione per la ricerca delle persone scomparse.

La scomparsa

Mara Favro, madre di una bambina di nove anni, viveva con la piccola a Susa. Secondo alcune testimonianze dei vicini non avrebbe mai lasciato la bimba sola. L'ultima volta che sarebbe stava vista è la sera del 7 marzo, come raccontato a 'Chi l'ha visto?' dal titolare e dal pizzaiolo del locale in cui lavorava, da otto giorni, la donna. Secondo il racconto, finito il turno, Mara Favro avrebbe accettato un passaggio dal pizzaiolo, che l'avrebbe accompagnata a Susa, lasciandola davanti al pub.

La denuncia per omicidio

A spingere il fratello di Mara Favro a sporgere denuncia per omicidio e occultmanto di cadavere, un copia di una denuncia-querela, poi rimessa, di cui parla oggi il Corriere della Sera e consegnata all'ex compagno della donna. A presentarla, una ex dipendente della pizzeria dove lavorava Mara, nella quale la donna raccontava di una animata discussione con il titolare del locale. L'uomo, secondo la ricostruzione, l'avrebbe prima «percossa», per una questione legata al pagamento dello stipendio, e poi intimorita con una frase ambigua: «Vuoi fare la fine di Mara?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA