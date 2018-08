L'avvocato di Fabrizio Pasini, reo confesso dell'omicidio di Manuela Bailo, ha parlato di pentimento evidente da parte del suo assistito. Il legale ha riferito quella che secondo Pasini è stata la dinamica della vicenda. «Mi ha detto che è c'è stato un litigio in casa con Manuela, si sono spinti e la giovane è caduta dalle scale» ha detto nel corso della sua confessione. «Il reato contestato prevede la colpa o la preterintenzione - osserva il legale, Matteo Scapaticci - le indagini non sono ancora concluse ed è una vicenda da ricostruire». Scapaticci attende di capire quando il suo assistito sarà sottoposto in carcere alla convalida del fermo.

Pentimento. «Pasini da domenica si è reso conto di quello che ha fatto e sta mostrando pentimento. È consapevole della gravità della situazione». Ha continuato il legale. Manuela Bailo è stata uccisa a Brescia il 28 luglio scorso e il corpo poi occultato dallo stesso amante nelle campagne cremonesi.